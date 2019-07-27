سبب صادم وراء جريمة حرق شاب لوالده بالبحيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، أن سبب قيام شاب بإشعال النار في جسد والده في منطقة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، يرجع إلى قيام الأخير بالتحرش بزوجة الابن، في حادثة هزت الشارع المصري.

صحيفة “أخبار اليوم” المصرية ذكرت نقلا عن مصدر لها، أن التحريات كشفت صحة الواقعة وقيام الابن البالغ من العمر 35 عاما، بإضرام النيران في والده البالغ من العمر 57 عاما، انتقاما منه لقيامه بالتحرش بزوجته، حيث قام بالتعدي عليه بالضرب وسكب كمية من البنزين عليه وأشعل فيه النيران، حيث قام الجيران والمارة بإنقاذه.

النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بالاستعلام عن حالة الأب المصاب الذي تم نقله إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية وسؤاله عن الحادثة.

كان مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع لشاب يلاحق والده في الشارع بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وما إن أمسك به حتى أشعل النيران في جسده وسط ذهول المارة، وقام عدد من الأشخاص بإنقاذ الأب.