صور.. أبرز 5 مشاهد من جنازة الفنان فاروق الفيشاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

شيعت جنازة الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي، والذي رحل عن عالمنا الخميس 25 يوليو، بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.

وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وسط حضور عدد كبير من النجوم والجماهير المحبة للفنان الراحل.

الكاميرات رصدت عدة مشاهد خلال جنازة الفنان الراحل أبرزها:

- قرط أحمد الفيشاوي في جنازة والده

الفنان المصري أحمد الفيشاوي، معروف بأنه هو أول فنان مصري يضع قرطًا في أذنه والذي لم يتخل عنه حتى في جنازة والده، وكان ظاهرًا جدًا أمام عدسات الكاميرات.

- انهيار النجمات في الجنازة

دخلت أكثر من فنانة في حالة بكاء وانهيار شديد خلال جنازة الفنان فاروق الفيشاوي، ومنهم الفنانة شهيرة، ورانيا فريد شوقي، والفنانة الشابة هنادي مهنا، وطليقته الفنانة سمية الألفي، والفنانة نهال عنبر.

- أول ظهور للفنان رشوان توفيق بعد رحيل زوجته

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حرص الفنان المصري الكبير رشوان توفيق، على المشاركة في تشييع الجثمان، ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول له منذ رحيل زوجته قبل أيام، والذي أصيب بحالة انهيار كبيرة بعده.

- تخفي آيتن عامر ونادية الجندي

حرصت الفنانة آيتن عامر، على المشاركة في تشييع الجثمان وذلك رغم التزاحم الكبير من قبل الجمهور، وارتدت حجاب، ونظارة شمسية كبيرة حتى تستطيع التخفي من الناس، وكذلك شقيقتها الفنانة وفاء عامر، و الفنانة نادية الجندي، ظهرت للمرة الأولى بالحجاب خلال الجنازة.

- حمدين صباحي وعودة للظهور

على الرغم من اختفاء السياسي حمدين صباحي، منذ فترة طويلة عن الظهور الإعلامي، إلا أنه حرص على الظهور والمشاركة في جنازة الفنان فاروق الفيشاوي.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي، قد رحل عن عالمنا يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي أعلن إصابته به قبل تسعة أشهر وبالتحديد خلال حفل تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط.

فاروق الفيشاوي، أصيب بمضاعفات المرض بعد تلقيه علاج السرطان، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل رحيله بأيام، وفقد خلالها قدرته على النطق ليدخل في غيبوبة كبدية، ورحل بعدها بساعات قليلة عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 76 عامًا.