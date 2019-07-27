العثور على جثة بفيلا محمد النني

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا من ناصر النني والد اللاعب محمد النني، لاعب منتخب مصر والمحترف بصفوف فريق أرسنال الإنجليزي، يفيد بعثوره على جثة مجهولة بفيلا ابنه.
وتبين أن الفيلا تحت الإنشاء، وبفحص الجثة التي عثر عليها، تبين أنها متحللة وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض هذا الحادث.
وكشفت التحقيقات والأوراق التي عثر عليها بحوزة القتيل أن الجثة لبائع “روبابيكيا” في الثلاثينيات من عمره، وكشف تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة يعود إلى صعق بالكهرباء وأن الحادق وقع منذ أسبوع .
وأكدت التحريات أن القتيل تسلل للفيلا محاولا سرقة كابلات كهرباء نحاسية، فصعق بالكهرباء ولقي مصرعه على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
وقال والد النني: “الفيلا لا يسكن بها أحد، ثم تسلل أحد اللصوص إليها، لمحاولة سرقة كابلات كهربائية من الفيلا”.
وأضاف، في تصريحاته لبرنامج الحكاية بفضائية “MBCMASR”: “أنا مُندهش من هذا الأمر، لقد اكتشفت الجثة، ثم اتصلت بالأجهزة الأمنية”.
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