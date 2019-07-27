ماذا بين نتالي نعوم وطوني هيكل؟

برنامج اذاعي جديد بعنوان TNT سيبصر النور قريبا عبر اثير اذاعة صوت لبنان 100.5، حيث سيجمع هذا البرنامج كل من مقدمة البرامج نتالي نعوم المعروفة بـ”نتالو”، والاعلامي طوني هيكل اللذين سيتولاّ مهمة تقديمه الى الجمهور والمستمعين، بأسلوبهما المميز والمفعم بالحيوية والترفيه، اذ من المتوقع ان يطرحا مواضيع جمّة تهمّ الرأي العام، متطرقين الى كل جديد على الساحة الفنية والاعلامية.

يختصر اسم البرنامج جملة Tony – Nathalie Time، وسيكون على مدى خمسة أيام من كل أسبوع، وتحديدًا من الاثنين حتى يوم الجمعة عند الثالثة والثلث بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة والربع، اذ سينفجر البرامج بأهضم التعليقات من المقدمين ضمن أجواء مميزة ومشاركات من المستمعين.

وقد أعلن كل من نتالي وطوني عن هذا البرنامج بتسجيل صوتي على الراديو، اشارا فيه الى أنهما “سيفجران الهواء الاذاعي” من خلال مواضيعهما والتعليقات “المهضومة” لكل منهما، بالطبع بأسلوب راقي ومميز.