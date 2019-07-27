شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات فيلم Once Upon a Time in Hollywood فى أول أيام عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم المخرج العالمى كوينتين ترانتينو الجديد Once Upon a Time in Hollywood، فى المنافسة بقوة فى شباك التذاكر العالمية، بعد أن تم طرحه أمس بشكل رسمى فى دور العرض العالمى، ليحتل المركز الثانى برصيد 41 مليون دولار إيرادات أول أيام عرضه.

وتشير المؤشرات إلى تجاوز فيلم ترانتينو الجديد حاجز الـ200 مليون دولار فى افتتاحية الأسبوع الأول، على أن يختتم إيراداته بالاقتراب من حاجز المليار دولار.

ومن المقرر أن تدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، ويكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.