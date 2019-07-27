شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وأحمد عز لأول مرة فى السينما بفيلم "1919" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز لأول مرة فى عمل سينمائى بعنوان "1919"، من تأليف أحمد مراد، ويتولى إخراجه المخرج مروان حامد، حيث تم التعاقد معهم الفترة الماضية مع شركة سينرجى فيلمز، وصور الثنائى التيزر الدعائى للفيلم الأيام الماضية، حيث يتم طرح الإعلان التشويقى فى موسم عيد الأضحى المقبل لتشويق الجمهور والترويج قبل انطلاق التصوير، ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم يتم الكشف عن أسمائهم الفترة المقبلة.





ويستعد كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز، للبدء فى تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الأخير من تصوير فيلمه "العارف"، وتعقد الجهة المنتجة للعمل جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للرواية التى يكتبها أحمد مراد، والبدء فى تعاقدات الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل بجانب عز وكريم عبد العزيز.

يشار إلى أن كريم عبد العزيز يعرض له حالياً فيلم "الفيل الأزرق2" للمخرج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً فى أول يوم من عرضه فى السينما وإيرادات وصل لـ 3 ملايين و800 ألف جنيه، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من النجمة هند صبرى والنجمة نيللى كريم والنجم إياد نصار.

بينما ينتظر أحمد عز عرض فيلمه "ولاد رزق 2" الذى ينافس به فى موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود، ومجموعة من ضيوف الشرف للمخرج طارق العريان.



