شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف خالد الشيبانى: "دور شطرنج" يفوز ببرونزية مهرجان جرش بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المؤلف خالد الشيبانى عن سعادته بفوز فيلمه القصير "دور شطرنج" بالجائزة الثالثة (البرونزية) أفضل فيلم بمهرجان جرش الدولى، مناصفة مع "نكسه روح الأردن"، بالإضافة إلى حصد العديد من الجوائز من مهرجانات أخرى، منها درع مونديال الإذاعة والتليفزيون، وشارك فى عدة مهرجانات دولية، كما حاز الشيبانى جائزة أفضل مؤلف عنه من مهرجان الساقية .

"دور شطرنج" بطولة سامح الصريطى، رامى غيط، صبرى عبدالمنعم، منير مكرم، ومن تأليف خالد الشيبانى، منتج فنى، صلاح حسن، إخراج رامى أيمن.

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يذكر أنه صدر للشيبانى اثنا عشر عملا أدبيا، منها ست روايات هى "أرض اليورانيوم"، "الحرف السادس"، "بلا جدران "، ثلاثية "تركة العم حسّاب" وله ست مجموعات شعرية هم "باق من الزمن حياتك"، "رحلة الليل وحكايات النهار"، "معاهدة سلام مع القمر"، "عرش لكل مواطن"، "الحب والبارود"، "رحيل المجرة".

وكتب خالد الشيبانى العديد من الأغنيات الشهيرة لكبار المطربين منها "شكرا ع الرسالة " لجنات، "فى ست أيام" لبهاء سلطان، "لون شعرك" لكريم أبو زيد والكثير غيرها .

كما كتب الشيبانى أشعار الكثير من الأعمال الدرامية كمسرحيات "أنا الرئيس"، "سنو وايت"، والتى حصل عن أشعارها على جائزة أفضل شاعر من المهرجان القومى للمسرح 2018 .