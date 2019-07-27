شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تنشر صورة نادرة تجمع وحش الشاشة وفاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة رانيا فريد شوقى الفنان فاروق الفيشاوى بنشر صورة قديمة له مع والدها الفنان الراحل فريد شوقى على "إنستجرام"، وكتبت عليها قائلةً: "الحبايب، أبويا وروقا الجميل، الجدع، الطيب، فاروق الفيشاوى، الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة".
يذكر أن فاروق الفيشاوى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى فجر الخميس الماضى، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد دخوله فى غيبوبة أثناء احتجازه فى أحد المستشفيات بناءً على طلب الأطباء، ووافته المنية هناك وتم دفنه فى مقابر الأسرة بسرس الليان بالمنوفية حسب وصيته، ويقام العزاء غداً الأحد فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
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