شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تنشر صورة نادرة تجمع وحش الشاشة وفاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة رانيا فريد شوقى الفنان فاروق الفيشاوى بنشر صورة قديمة له مع والدها الفنان الراحل فريد شوقى على "إنستجرام"، وكتبت عليها قائلةً: "الحبايب، أبويا وروقا الجميل، ‏الجدع، الطيب، فاروق الفيشاوى، الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة".‏

يذكر أن فاروق الفيشاوى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى فجر الخميس الماضى، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد دخوله فى غيبوبة أثناء احتجازه فى ‏أحد المستشفيات بناءً على طلب الأطباء، ووافته المنية هناك وتم دفنه فى مقابر الأسرة بسرس الليان بالمنوفية حسب وصيته، ويقام العزاء غداً الأحد فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.