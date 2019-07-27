شكرا لقرائتكم خبر عن جون براين يؤجل بعض حفلاته بسبب "عملية جراحية بالقلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر النجم العالمى جون براين أن يؤجل عددا من حفلات جولته الغنائية، وذلك بأوامر من الطبيب، بحسب موقع "بيتشفورك".

ويستعد المغنى وكاتب الأغانى الشهير لإجراء عملية جراحية فى القلب، وقدم ممثلو جون براين اعتذاراتهم عبر موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام"، مشيرين إلى أن الأطباء أخبروا براين بأنه "يعانى من مخاطر عالية للإصابة بسكتة دماغية"، وأنه سيخضع لعملية جراحية هذا الأسبوع، وقد تمت بالفعل إعادة جدولة بعض التواريخ فى وقت لاحق من هذا العام.