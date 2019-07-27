عمرو يوسف يضع اللمسات الأخيرة على "ولاد رزق2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تواصل أسرة فيلم "ولاد رزق 2" وضع اللمسات الأخيرة على العمل، ومن بينها عمليات الدوبلاج، استعدادًا لدخوله المنافسة في سباق عيد الأضحى المُقبل.

ونشر الفنان عمرو يوسف، عبر حسابه على"انستجرام" صورة له وخلفه مشهد من الفيلم بأحد الاستديوهات، معلقًا "اللمسات الأخيرة لـولاد رزق2، الدوبلاچ، فيلم العيد، ربيع رزق".

فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم "غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة"، تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.