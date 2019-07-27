اختيار هند صبري لعضوية لجنة تحكيم أفضل عمل أول بـ"فينيسا السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختيرت الفنانة هند صبري للمشاركة كعضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم.

وعبرت هند في بيان صحفي عن سعادتها وفخرها لكونها أول فنانة عربية تشارك في هذا القسم المستحدث بالمهرجان العريق. وتنطلق فعاليات الدورة 76 من المهرجان في 28 أغسطس المُقبل وتستمر حتى 7 سبتمبر.

هند صبري واحدة من أشهر وأهم الممثلات في العالم العربي، حصلت قبل عامين على جائزة تحمل اسم الفنانة الراحلة فاتن حمامة، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة لحصولها على عدة جوائز كبيرة، منها: أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلمها "زهرة حلب" عام ٢٠١٧، و ثلاثة جوائز كأفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما المصرية عن أدوارها في "الجزيرة" و"أحلى الأوقات" و"مواطن ومخبر وحرامي"، وأفضل ممثلة بأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها "صمت القصور".

قدمت هند عبر مسيرتها ٣٠ فيلما بين تونس ومصر وعدة مسلسلات بمصر وتونس.