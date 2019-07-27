كريم محمود عبد العزيز يعلق على صورة تجمعه بوالده: "مع حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، صورة له برفقة والده النجم الراحل محمود عبدالعزيز. وعلق كريم، على الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلاً: "مع حبيبي، كواليس مسلسل باب الخلق". Advertisements وانهالت التعليقات من قِبل عدد من النجوم، وكتب الفنان محمد عادل إمام "حبيبنا كلنا"، فيما كتب المطرب مصطفى قمر "يا كيمو الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة ده حبيبي وحبيب الناس كلها". يُذكر أن كريم محمود عبدالعزيز شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي "شقة فيصل" مع أيتن عامر وأحمد فتحي، و"هوجان" مع محمد عادل إمام.

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