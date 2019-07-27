أصالة نصري تحضر عرض "الأجنحة المتكسرة" في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة أصالة نصري، على حضور العرض المسرحي الغنائي "الأجنحة المتكسرة" المأخوذة عن رواية بذات الاسم لجبران خليل جبران، والتي يتم عرضها حاليًا في لبنان على مسرح بيت الدين.

ونشرت أصالة، صورة لها عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت: "صباح النّجاح يادانة من بحر فنّ ليس له بين البحور مثيل، سعدت جدّاً بحضور مسرحيّة جبران خليل جبران (الأجنحه المتكسّرة)، في مكان زاد للسّحر سحراً (مسرح بيت الدّين)، في لبنان الغالي الحبيب القريب البديع".

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وأضافت: شكراً على دعوتي للحضور وأرجو أنّ أكون أيضاً بالمرّات المقبلة، موسيقى دانة الفردان محبوكة بالكثير من المشاعر الرقيقة ومنسوجة بأنامل حسّاسة، تسمو بالرّوح والعين والأذن، وتداعب القلّب بريشة جبران خليل جبران".

وتتناول الرواية قصة أول حب عاشها جبران في عمر الـ18، حين عاد من رحلة 5 سنوات في الولايات المتحدة، ليقع في حب فتاة يتم إجبارها على الزواج من شخص لا تريده، لكن مصالح الأهل وإرادتهم تعلو على الحب.