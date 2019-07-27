خاص| انطلاق تصوير "العنكبوت" لأحمد السقا نهاية يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المؤلف محمد ناير، إنه من المقرر بدء تصوير فيلم "العنكبوت" بطولة الفنان أحمد السقا نهاية شهر يوليو الجاري.

وأضاف ناير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العمل يتم التحضير لانطلاق تصويره والوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بمشاهده الأولى، والتعاقد مع الفنانين للمشاركة في البطولة إلى جوار السقا والفنانة منى زكي، مؤكدًا عدم وجود تعاقد مباشر ورسمي يمكنه الكشف عن أسماء أصحابه حتى الآن.

"العنكبوت" تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، منى زكي؛ إذ يجمعهما بعد 3 سنوات منذ آخر عمل شاركا في بطولته "من 30 سنة" والذي عُرض في 2016.