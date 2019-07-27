خالد سليم ينشر صورة من كواليس ثالث أيامه في "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يواصل الفنان خالد سليم، تصوير دوره فى مسلسل "بلا دليل" لليوم الثالث على التوالي، وهو من إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المُقبل.

ويجسد خالد فى المسلسل شخصية عمر، الذي تدفعه الظروف للزواج من الشخصية التي تؤديها الفنانة درة التونسية خلال الأحداث.

ونشر خالد صورة له من كواليس "بلا دليل، معلقًا: "أحلى صباح.. ثالث يوم تصوير في مسلسلي الجديد (بلا دليل) يشاركني البطولة حبايبي وأصدقائي النجوم درة، حازم سمير، نيكولا معوض. مسلسل "بلا دليل" تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي".

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وأضاف "مسلسل من 45 حلقة ويشاركنا النجوم جمال عبدالناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، أتمنى يعجبكم".

فيما علقت إنجى علاء، مؤلفة المسلسل على ما كتبه: "ربنا معاك يا خالد -عمر- ان شاء الله تكسر الدنيا".