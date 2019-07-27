في يومه الثاني.. إيراد "الفيل الأزرق 2" يتجاوز 4 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أول أمس الخميس 25 يوليو، الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل أسبوعين تقريبًا من بدء موسم عيد الأضحى السينمائي.

وحقق الفيلم في يومه الثاني بـ"السينمات" إيراد قُدر بـ 4 ملايين و620 ألفًا و604 جنيهات، ليصل إجمال إيراداته في يومين 8 ملايين و420 ألفًا و949 جنيهًا.

"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، أحمد خالد صالح، إنتاج سينرجي.