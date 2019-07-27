تراند اليوم : فيديو ساخر لـ"أحمد فلوكس" بعد انفصاله عن "هنا شيحة"



شارك الممثل المصري أحمد فلوكس، متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام" بفيديو ساخر عن أسباب الخلافات الزوجية، وذلك بعد أيام من إعلان زوجته الممثلة هنا شيحة عن انفصالهما.

وتقول خبيرة طاقة المكان "سها عيد" في الفيديو إن "وضع البوتاجاز بجانب حوض المياه في المطبخ من أهم أسباب الخلافات الزوجية"، ليعلق فلوكس بسخرية: "الست دي بتقول كلام كبير ..روحي يا شيخه الله يباركلك".

وكانت الممثلة هنا شيحة كشفت مؤخرًا عن أسباب انفصالها عن أحمد فلوكس في تسجيل صوتي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضحت "هنا"، كل ما في الأمر أنه لم يحدث نصيب لأنهما لم يتفقا في بعض الأمور، قائلة: "ما حصلش نصيب.. انفصلنا بكل هدوء واحترام وبينا كل مودة.. أحمد راجل محترم جدًا وطيب وجدع بس إحنا متفقناش وكل حاجة قسمة ونصيب".