تراند اليوم : هجوم عنيف ضد إعلامية شهيرة لانتهاكها حرمة فنانة متوفاة بهذه الصورة...



واجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان، موجة هجوم عاصف من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لجثمان الإعلامية والفنانة البحرينية الراحلة صابرين بو رشيد.

وكانت العيدان شاركت متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، صورة لجثمان "بو رشيد"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "حصريا صورة جثه المرحومة بإذن الله المذيعة والفنانة صابرين بورشيد.. اللهم اجعل قبرها روض من رياض الجنة".





وتناقل الصورة عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق إنستجرام.

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وتعرضت "العيدان" على إثر ذلك لهوم عنيف، كون الصورة تمثل من وجهة نظر منتقدين لا تراعي حرمة المتوفاة.

وعلق أحدهم: "والله شكلك مريضه ايش الي حصري ترحمي عليها واحذفي الصوره حتى الميت تصورينه صدقيني انتي غبيه فعلا".

فيما كتب حساب آخر: "ان شاء الله يوم نشوفك مكفنه اديشك حقيرة يا ها المرة عملت الك متابعة لشوف صابرين حسبي الله ونعم الوكيل فيكي والله يفرجيني عن قريب سكوب لجثتك وهي انفولو العمى بعينك عنجد (عجوز في الغابرين)".

وعلق ثالث مستنكرًا: "مالك حق تنشري صور لبنت الناس وهي ميتة أهلها ما نشروا حسبي الله ونعم الوكيل بس وكمان حصريا كاتبة".