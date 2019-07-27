شاهد.. ناصيف زيتون يغازل إليسا بعد حفل بيروت

عبر المطرب السوري ناصيف زيتون، عن سعادته بالغناء مع المطربة إليسا خلال حفلها الذي أحيته بالأمس في العاصمة اللبنانية بيروت، على مسرح الواجهة البحرية، ضمن فعاليات مهرجان "أعياد بيروت".



وكتب زيتون عبر حسابه بموقع

التدوينات القصيرة "تويتر": "حفلة اكتر من رائعة امبارح بأعياد بيروت مع ملكة الاحساس حبيبة قلبي اليسا.. نوّرتي بيروت بإحساسك وجمالك وفنّك وطاقتك الإيجابية كان الي الشرف غني معك.. الله يحميكي يا رب و البسمة ما تفارق وجهك.. و يقبرني الله".

يذكر أن اليسا كانت أشعلت الحفل بأغانيها التي قدمتها وتفاعلت مع الجمهور بالرقص علي نغماتها، فغنت :"ولا عاش ولا كان، بلا نغني، سهرنا يا ليل، أنا وحيدة، وغيرها".