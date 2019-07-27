عبر المطرب السوري ناصيف زيتون، عن سعادته بالغناء مع المطربة إليسا خلال حفلها الذي أحيته بالأمس في العاصمة اللبنانية بيروت، على مسرح الواجهة البحرية، ضمن فعاليات مهرجان "أعياد بيروت".
وكتب زيتون عبر حسابه بموقع
يذكر أن اليسا كانت أشعلت الحفل بأغانيها التي قدمتها وتفاعلت مع الجمهور بالرقص علي نغماتها، فغنت :"ولا عاش ولا كان، بلا نغني، سهرنا يا ليل، أنا وحيدة، وغيرها".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ناصيف زيتون يغازل إليسا بعد حفل بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.