شاهد.. خالد سليم يروج لمسلسله الجديد "بلا دليل" من الكواليس

شارك الفنان خالد سليم، جمهوره بصورة له من كواليس ثالث أيام تصوير مسلسله الجديد "بلا دليل"، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "سليم" علي الصورة قائلًا: "أحلى صباح.. ثالث يوم تصوير في مسلسلي الجديد بلا دليل يشاركني البطولة حبايبي وأصدقائي النجوم درة.. حازم سمير.. نيكولا معوض.. تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى".



وتابع: "مسلسل من 45 حلقة ويشاركنا النجوم جمال عبدالناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وآخرون.. أتمنى يعجبكم". تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى".وتابع: "مسلسل من 45 حلقة ويشاركنا النجوم جمال عبدالناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وآخرون.. أتمنى يعجبكم".

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