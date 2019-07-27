نداء شرارة تحيي حفلًا غنائيًّا منتصف أغسطس المقبل

تستعد الفنانة الأردنية نداء شرارة، لإحياء حفل غنائى ضخم، مساء يوم الخميس الموافق 15 أغسطس من الشهر المقبل، وذلك في ساقيةعبدالمنعم الصاوي.
ومن المقرر أن تقدم نداء خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبهاويتفاعل معها جمهورها على خشبة المسرح.
ويذكر أنه كانت أطلقت المطربة نداء شرارة، آخر أعمالها "حبيتك بالتلاتة" باللهجة المصرية بشكل جديد غير اللون الطربي الذي اعتاد الجمهور أن يسمعها فيه.
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