بالصور.. افتتاح العرض المسرحى "المتفائل" على المسرح القومى

افتتح المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، العرض المسرحى" المتفائل"، أمس الجمعة، على المسرح القومي بالعتبة، وذلك تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

وحرص على حضور الافتتاح كل من الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، المخرج ناصر عبد المنعم، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى الأسبق، الفنان

أحمد شاكر عبد اللطيف، مدير المسرح القومى، الفنان شادى سرور، مدير مسرح الطليعة، وكوكبة من الكتاب والنقاد والصحفيين والإعلاميين .

تدور أحداث العرض حول شخص يحارب كل مشاكل وأمراض مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل، البطولة للفنانين "سامح حسين،

سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، تامر الكاشف، أحمد سمير، زكريا معروف، أمجد الحجار، آيات مجدى، طارق راغب" والمطرب مصطفى سامى، ومجموعة من شباب المسرح القومى .

"المتفائل" موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، مخرج منفذ صفوت حجازى، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

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