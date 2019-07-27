عرض "ولاد البلد" يبدأ المواجهة من سوهاج

قال الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، أن عرض "ولاد البلد" من إنتاج الفرقة بدأ من الاثنين الماضي في تقديم عروضه على مسرح المديرية بمحافظة سوهاج وسط إقبال جماهيري كبير.

يقول المخرج محمد الشرقاوي، المشرف على شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث: "إن عرض "ولاد البلد" هو

الانطلاقة الأولى لخطة تجوال العروض التي أعلنها البيت الفني للمسرح السبت الماضي للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، والتي تتضمن ٨ عروض مسرحية، حيث يستمر العرض بمحافظة سوهاج حتى يوم ٣١ من شهر يوليو الجاري، لينتقل بعدها إلى محطته التالية بمدينة الأقصر.

عرض "ولاد البلد" يتناول قضايا عدة

من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبدالسلام، هشام طارق، سهر عبدالوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.