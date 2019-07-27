بالصور.. نيكول سابا تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالساحل الشمالي

أحيت الفنانة نيكول سابا، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالساحل الشمالي، حضره عدد كبير من جمهورها ونجوم الفن والمشاهير.
ويشار إلى أنه كانت حضرت نيكول بصحبة مدير أعمالها وائل المصري، وصعدت علي خشبة المسرح مرتدية فستان أسود قصير تماشي مع أجواء الإثارة بالمكان من مواصفات للايف عالمية وأغانيها الاستعرضية التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية حتي قرب طلوع الشمس.
كان ضمن الحضور مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري وحصرت نيكول علي توجيه التحية له خاصة أنها تألقت بارتداء أغلي فستان زفاف في العالم من تصميمه مرصع بالأحجار الكريمة وتخطت تكلفته ٢٠٠ مليون جنيه وكان حديث وسائل الإعلام العربية والأجنبية.
يعد الحفل هو أولى السهرات التي تحيها نيكول سابا لصيف
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