ناشط بحريني يهدد بالانتحار من أعلى سطح سفارة بلاده في لندن

كتب امير فتحي في السبت 27 يوليو 2019 12:48 مساءً - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو لناشط بحريني يدعى ” موسى الستراوي ” وهو يعتلي سطح سفارة بلاده في لندن مهددا بالانتحار .

وجاء ذلك احتجاجا منه على حكم إعدام تجاه بحرينيين إثنين صباح اليوم السبت في قضايا متعلقة ” بالإرهاب وقتل إمام مسجد ” حسب البيان الرسمي البحريني .

ورفع موسى لافتة كتب عليها : ” أخاطر بحياتي لإنقاذ شخصين من الإعدام خلال الساعات القليلة القادمة .. بوريس جونسون تصرف ” .

وقامت الشرطة البريطانية بالتدخل والدخول إلى السفارة لإنزال الناشط من على السطح حفاظا على حياته .

وأظهرت الفيديوهات المتداولة التواجد الكثيف لعناصر الشرطة أمام مبنى السفارة البحرينية في لندن ولحظة دخولهم إليها لإخراجه .