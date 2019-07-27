كتب امير فتحي في السبت 27 يوليو 2019 12:48 مساءً - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو لناشط بحريني يدعى ” موسى الستراوي ” وهو يعتلي سطح سفارة بلاده في لندن مهددا بالانتحار .
وجاء ذلك احتجاجا منه على حكم إعدام تجاه بحرينيين إثنين صباح اليوم السبت في قضايا متعلقة ” بالإرهاب وقتل إمام مسجد ” حسب البيان الرسمي البحريني .
ورفع موسى لافتة كتب عليها : ” أخاطر بحياتي لإنقاذ شخصين من الإعدام خلال الساعات القليلة القادمة .. بوريس جونسون تصرف ” .
وقامت الشرطة البريطانية بالتدخل والدخول إلى السفارة لإنزال الناشط من على السطح حفاظا على حياته .
وأظهرت الفيديوهات المتداولة التواجد الكثيف لعناصر الشرطة أمام مبنى السفارة البحرينية في لندن ولحظة دخولهم إليها لإخراجه .
كانت هذه تفاصيل خبر ناشط بحريني يهدد بالانتحار من أعلى سطح سفارة بلاده في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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