عبير شمس الدين تطمئن محبيها: أنا بخير.. وسأعودُ إلى مهنتي وعملي

كتب امير فتحي في السبت 27 يوليو 2019 12:48 مساءً - بعدما تعرّضت النجمة السورية عبير شمس الدين لأزمة قلبية دفعتها إلى دخول المستشفى بحالة إسعافية وتوارد أنباء مختلفة عن حالتها الصحية كشفت الفنانة السورية عن حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى مبينةً في اتصال هاتفي أنها باتت بخير الآن وأن ما أصابها كان حالة عابرة يحتاج عدم تكرارها إلى الراحة وإلى حمية غذائية نصحها بها الأطباء، مضيفةً أنها شعرت بإعياء شديد وضيق في التنفس لكن الأطباء طمأنوها على أنها نوبة خفيفة لا آثار لها في المستقبل إذا ما اعتمدت إرشادات الأطباء.

وطمأنت عبير شمس الدين متابعيها أنها الآن بخير، وتوجّهت بالشكر إلى كل من حاول الاتصال بها أو الاطمئنان عليها، وبيّنت أنها شعرت بالدهشة من كمِّ المحبة الذي وصلها بعد انتشار خبر النوبة القلبية من قبل الفنانين والعاملين بالوسط الفني ومن قبل المتابعين والجمهور، معربةً عن سعادتها بأن الدنيا لم تزل بخير.

وأكّدت شمس الدين أنها ملتزمة بعملها وفنها بقوة وبتحدٍّ كبير. متمنيةً لو تستطيع أن تردَّ بعملها ما يستحقه الجمهور الذي يُقدّم لها الدعم والمحبة.