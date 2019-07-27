سلمان خان يكشف بطريقة ممازحة سبب عدم زواجه

كتب امير فتحي في السبت 27 يوليو 2019 12:48 مساءً - كشف النجم العالمي ​سلمان خان​ عن سبب عدم زواجه لغاية الآن، واشار بطريقة ممازحة لإحدى الوسائل الاعلامية أنه لم تتقدم أي أمرأة لطلب يده والزواج منه، قائلا: “حتى الآن لم أتزوج، ربما بسبب أنني لا أعرف كيف أحضر عشاء على ضوء الشموع حيث لا أستطيع الأكل في الظلام، ولكن لأكون صريحًا أنا أشعر بالحزن قليلًا لأن ذلك لم يحصل لي بعد”.

الجدير ذكره ان سلمان خان يستعد حاليا لتصوير الجزء الثالث من فيلمه الشهير باسم “Dabangg 3″، وذلك بعد نجاح فيلمه الأخير “بهارات”.