بيونسيه تستأجر قصر بمليون دولار.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت جريدة فنية عالمية عن معلومات بشأن قصر هامبتونز الفاخر، المكون من 11 غرفة والذي استأجرته النجمة والمطربة الأمريكية بيونسيه وزوجها جاي زي لقضاء عطلة عائلية.

القصر الفخم المشهور بقلعة الرمل يتكون من 3 طوابق على مساحة 12 فدانًا وله 11 غرفة مع 12 حمامًا منفصلًا، وحمام للسباحة يبلغ طوله 60 قدمًا، وملعب للبولينج، وجدار من الصخور لممارسة رياضة التسلق.

وذكرت مجلة فوربس، أن الزوجين؛ بيونسيه وجاي زي، مكثا مع ابنتهما في هذا القصر الذي يتم تأجيره بقيمة مليون دولار شهريًا.

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ويحتوي القصر كذلك على ملاعب للتنس، وكرة السلة والبيسبول، وملعب للكرة الطائرة، وكوخ شجرة، وجناح ترفيهي، ونظام للصوتيات كامل، ومطبخ في الهواء الطلق، ومكتبة فخمة، ومسرح من عشرة مقاعد، فهو مناسب للجميع باختلاف ميولهم واهتماماتهم.

وليس ذلك فقط بل يحتوى على أسقف معمارية باهظة الثمن وتشطيبات راقية للغاية، ويحتوي أيضًا على غرفة طعام فارهة مرفق بها غرفة للنبيذ وتستطيع التنقل بين أرجائه باستخدام المصعد الكهربائي.

وكانت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه، قد طرحت يوم الجمعة 19 يوليو ألبوم “ذي لايين كينغ: ذي غيفت” بعدما أعارت صوتها لإحدى شخصيات النسخة الجديدة من فيلم “الأسد الملك”، واصفةً إياه بـ”رسالة حبّ إلى إفريقيا” بمشاركة عدّة فنانين من القارة السمراء ونجوم أمريكيين من أمثال زوجها المطرب جاي زي وكندريك لامار.

ويضمّ الألبوم الجديد التي أنتجته بيونسيه 27 أغنية، وهي تعاونت خصوصا مع تشايلديش غامبينو وفاريل وليامز وتييارا واكن، فضلاً عن ابنتها بلو آيفي كارتر البالغة من العمر سبع سنوات.