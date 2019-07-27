صور.. عزاء والدة يسرا بحضور أهل الفن

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء والدة الفنانة المصرية يسرا، السيدة سهيلة وهبي، في مسجد عمر مكرم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وتلقت الفنانة المصرية وزوجها خالد سليم العزاء، وقد انهارت يسرا في نوبة بكاء شديدة، فيما حرص على تقديم التعازي والمواساة لها عدد من زملائها الفنانين، ومن بينهم لبلبة، وفيفى عبده، وأحمد السقا، ومنى زكي، وليلى علوي، والمخرج خالد جلال، والمخرج يسرى نصر الله، والإعلامى عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، والمنتج جمال العدل.

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كما حضر المؤلف أيمن سلامة، ومصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والإعلامية بوشى شلبى. وشهيرة، ومني الشاذلي، والمخرج مروان حامد، وميرفت أمين، وماجدة زكي، وأروى جودة، ونادية الجندي، وطارق لطفي، وخالد زكي وزوجته، وبوسي ونورا، ويحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر، وغيرهم.

وكانت والدة الفنانة المصرية يسرا، صباح الأربعاء 24 يوليو، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض.

ووالدة الفنانة يسرا كانت قد أصيبت الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة في المستشفى.