محمد منير يطرح «مهموم».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الكينج والمطرب المصري محمد منير أغنيته الجديدة التى تحمل اسم “مهموم”، عبر موقع الفيديوهات الاشهر “يوتيوب”، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكان محمد منير، قد نشر، فيديو تضمن الكثير من كواليس حفله الأخير الذى أقيم فى ألمانيا، وحصد العديد من المشاهدات بعد طرحة برومو الاغنية ، والتى من المقرر ان تكون واحدة من ضمن أغانى البومه الجديد.

وأحيا الفنان المصري محمد منير، حفلًا غنائيًا كبيرًا في دورتموند بألمانيا، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجاليات العربية.

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وقدم محمد منير خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، ونشر صور من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وكان محمد منير، قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان “ابعد عنيك عني”، التي تعد خامس أغنيات ألبومه الجديد، فسبق أن طرح من الألبوم 4 أغنيات هي “روح، أهل أول، لو باقي في عمري، طاق طاقية”.