بالصور- كايتي بيري وأورلاندو بلوم يستمتعان بعطلتهما على البحر

تستمتع النجمة كايتي بيري بوقتها برفقة خطيبها النجم اورلاندو بلوم وذلك بعدما رصدتهما عدسات الكاميرات وهما يسبحان ويستمتعان بأشعة الشمس في مالوركا.

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وكانت الكاميرات قد رصدتهما منذ يومين وهما برفقة بعض الاصدقاء على متن بخت فاخر.

نذكر ان اورلاندو بلوم وكايتي بيري، اعلنا خطوبتهما في عيد الحب في شباط 2019 بعد عامين من العلاقة العاطفية.

وكانت “بيري” متزوجة في السابق من الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند، في حين أن زواج “بلوم” الأول من عارضة الأزياء ميراندا كير، انتهى في عام 2013 بعد عامين من الارتباط.