Jul 27, 2019
تستمتع النجمة كايتي بيري بوقتها برفقة خطيبها النجم اورلاندو بلوم وذلك بعدما رصدتهما عدسات الكاميرات وهما يسبحان ويستمتعان بأشعة الشمس في مالوركا.
وكانت الكاميرات قد رصدتهما منذ يومين وهما برفقة بعض الاصدقاء على متن بخت فاخر.
نذكر ان اورلاندو بلوم وكايتي بيري، اعلنا خطوبتهما في عيد الحب في شباط 2019 بعد عامين من العلاقة العاطفية.
وكانت “بيري” متزوجة في السابق من الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند، في حين أن زواج “بلوم” الأول من عارضة الأزياء ميراندا كير، انتهى في عام 2013 بعد عامين من الارتباط.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- كايتي بيري وأورلاندو بلوم يستمتعان بعطلتهما على البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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