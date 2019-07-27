شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تظهر بـ3 شخصيات فى "الفيل الأزرق2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النجمة هند صبرى بـ 3 شخصيات فى أحداث الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق" للنجم كريم عبد العزيز، والشخصيات فى أزمنة مختلفة بالعصر القديم والحديث وأخرى شخصية مجنونة تجسدها داخل مستشفى 8 غرب حسب أحداث الفيلم، وتدربت هند على أيدى خبراء أجانب حتى تفصل كل شخصية عن الأخرى.

واحتفى عشاق السينما بفيلم "الفيل الأزرق 2" بعد أول ليلة عرض فى دور العرض السينمائية، وتصدر الفيلم تريند تويتر، ووصلت إيراداته لـ 3 ملايين و800 ألف جنية، وأكد المدونون جودة العمل وإبهار الصورة ومتعة أداء الممثلين.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".

يشار إلى أن "الفيل الأزرق2" يعرض حاليا فى سينمات دولة الإمارات والخليج تزامناً مع عرضه فى مصر.