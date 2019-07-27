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وائل جسار يحيى حفلا غنائيا فى لبنان اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم اللبنانى وائل جسار حفلا غنائيا فى بيروت بلبنان، مساء اليوم السبت، ضمن حفلات الموسم الصيفى الذى يحيها نجوم الطرب والغناء فى مختلف الدول العربية والعالمية.

ويقدم وائل جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة منها، "مهما تقول"،"نخبى ايه"،"غريبة الناس"،"مشيت خلاص"،"أنا بنسحب"، "يا روحى غيبى"، "بتوحشينى"، "اعذرينى يوم زفافك".

من ناحية أخرى طرح المطرب اللبنانى وائل جسار أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "بتلبك"، وهى من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.

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