شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق2" يخطف القلوب ويحقق 8 ملايين و620 ألف جنيه خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "الفيل الأزرق2"، بطولة النجم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى، 4 ملايين و620 ألف جنيه خلال ثانى أيام عرضه فى دور العرض السينمائية، ليسجل الفيلم 8 ملايين جنيه و620 ألف جنيه خلال 48 ساعة فقط من طرحه فى شباك التذاكر.. الفيلم من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وتلقى نجوم الفيلم إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد منذ الساعات الأولى من طرح الفيلم، خاصة أن الفيلم يحتوى على صورة مميزة وأداء تمثيلى على مستوى عالى من التميز والرقى.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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يشار إلى أن "الفيل الأزرق2" يعرض حاليا فى سينمات دولة الامارات والخليج تزامناً مع عرضه فى مصر.