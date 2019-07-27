كيت ميدلتون مُتهمة بالخضوع لحقن البوتوكس (صورة قبل وبعد)

متابعة بتجــــــــــرد: تعرضت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون لموجة من الانتقادات القاسية واتُهمت بالخضوع لحُقن البوتوكس للتخلّص من التجاعيد في جبهتها.

وفي التفاصيل، فقد كانت صفحة الجراح التجميلي منير سومجي، واسمها الدكتور ميدي سبا، قد نشرت صورة لكيت من العام 2016 وأخرى من العام 2017 وتمّ التعليق عليها بالقول إن كيت ميدلتون حقنت جبهتها بـ “البيبي بوتوكس”.

هذا الأمر أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتمّ الردّ عليه بتعليق قيل إنه لمتحدث باسم قصر كينسينغتون لموقع The New York Post. وقال الأخير “ليس صحيحًا بشكل قاطع” مُشيراً إلى أن “العائلة المالكة لا تؤيد النشاط التجاري أبدًا”.