بعد انتشار خبر طلاقهما.. أوزجان دينيز يقضي وقتًا ممتعًا مع شايدة اتاكان وابنهما

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمع النجم التركي اوزجان دينيز مع طليقته شايدة اتاكان، ظهر فيها الثنائي يدًا بيد في منطقة بودروم بعد فترة قصيرة من انتشار خبر طلاقهما.

وفي الوقت الذي شكك البعض بأن تكون اتاكان هي من ظهرت في الصورة وذلك لالتقاطها من الخلف، انتشرت صور جديدة للثنائي مع ابنهما كوزاي تكشف عن قضائهما وقتًا مميزًا سويًا، وتؤكد صحة الصورة الأولى.

وأثارت هذه الصورة العديد من التساؤلات حول إمكانية عودة دينيز إلى زوجته، ومنحهما علاقتهما فرصة جديدة، خاصة أن دينيز لم ينتقل من مسكن الزوجية بعد الطلاق.

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وكان برنامج الصفحة الثانية قد كشف منذ فترة عن انفصال النجمين بعد مرور عام واحد على زواجهما، إلا أن اتاكان قامت على الفور بنشر صورة رومانسية تجمعها بزوجها مرفقة بكلمات حب في محاولة منها لنفي الخبر، ليسارع الأخير إلى تسريب ورقة الطلاق مؤكدًا بذلك انفصاله عنها.

يُشار إلى ان اوزجان دينيز كان قد احتفل بزفافه على شايدة اتاكان التي تصغره بـ 20 عامًا في السنة الماضية.