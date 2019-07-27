“لا تشتكي”.. جديد ماجد المهندس – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم العراقي ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان “لا تشتكي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان صادق الشاعر وتوزيع عصام الشرايطي.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “لا تشتكي” حققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”.

كلمات الأغنية:

لا تشتكي همك .. لغيرك من الناس

‎ماعاد به في الناس .. من تشتكي له

‎ورجلٍ .. من أفعاله تحطه على الراس

‎وان ضاقت الدنيا .. يشيل الثقيله

‎ورجلٍ تحسبه .. تاج عزٍ .. ونوماس

‎ولا صكت الصكات .. يطفى فتيله

‎ورجلٍ .. طليق احجاج .. طيبه على ساس

‎بحماه .. ماتشكي من الوقت ميله

‎ورجلٍ .. تحسبه من ذهب .. واثره انحاس

‎عند اللوازم .. ينكسر ساق خيله

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‎ورجل .. على الفزعات .. من دون مقياس

‎يجلي غبار الوقت .. لا سال سيله

‎ورجلٍ .. تحسبه في الهدد طير قرناس

‎ويصير بوم .. ويلحقك بالفشيله

‎ورجلٍ .. خويه لو شكى الضيم والباس

‎مايهتني .. في صبح .. يومه وليله

‎يقدم كما يقدم .. على السطو هرماس

‎النادر بطبعه .. ونادر .. بجيله

‎له في سنام العز .. موضع ومجلاس

‎ودايم وله بالعز .. راس الطويله

لمشاهدة فيديو أغنية “لا تشتكي”: