كيم كارداشيان بإطلالة.. محتشمة جدًا! – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: زارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان البيت الأبيض في واشنطن برفقة ابنتها نورث التي أجرت معها جولة في مقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت إطلالة كارداشيان لافتة جداً، إذ أنها شوهدت بـ “ستايل” أزياء عملية وكلاسيكية ومحتشمة جداً. وارتدت بذلة بلون أقرب إلى البرونزي مع قميص باللون الذهبي “الميتاليكي”، ونسّقت مع بذلتها حذاء بالكعب العالي بلون البيج.

وأثارت الجدل بهذه الإطلالة التي اعتبرها البعض غريبة نسبة إلى أسلوب كارداشيان الجريء جداً في الأزياء. وتجدون إطلالتها في الصور المرفقة.