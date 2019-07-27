هل صدر حكم العفو العام لفضل شاكر؟

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الأخذ والرد خلال اليومين الماضيين ونشر بعض الأحكام التي صدرت لتعلن براءته، كشفت محامية الفنان فضل شاكر زينة المصري أن المعلومات المنشورة لا تعدو كونها إعادة “Share” لمواقف أو تعليقات صدرت قبل عام واحد عندما أعلنت المحكمة العسكرية براءة شاكر من تهمة مشاركته في معركة ضد الجيش اللبناني في حزيران 2013 في عبرا.

وتؤكّد المحامية بذلك أن لا جديد في قضية شاكر، غير أن هذا لا ينفي مطالبتها كوكيلة لشاكر من دعوة القضاء في لبنان للنظر في سجل المحاكمات الخاصة بموكّلها وإصدار حكم بالعفو العام عنه وعودته إلى الحرية.

وكانت صفحات شاكر على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً عن براءة شاكر من التهم الموجَّهة اليه؛ الأمر الذي أوقع لُبساً في القضية التي تنتظر نهاية منصفة يتمنّاها الجميع خصوصاً بعد إعلان المحكمة براءة شاكر والحكم عليه غيابياً في قضايا أخرى.

وفي هذا الإطار، تقول المعلومات لـ “نواعم” إنه لو سلّم نفسه إلى القضاء المختص لكانت انتهت منذ سنوات وأُفرج عنه.