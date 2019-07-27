أجواء صاخبة في احتفالية عيد ميلاد جنيفر لوبيز – بالصور والفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: إحتفلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز بعيد ميلادها الخمسين، وهي من مواليد العام 1969، وسط عدد كبير من أصدقائها وبرفقة حبيبها لاعب كرة المضرب أليكس رودريغيز.

وكانت أجواء الاحتفال بالعيد حماسية جداً وظهرت لوبيز في غاية الحماسة. تشاهدون التفاصيل في الفيديو المرفق.

تجدر الإشارة إلى أن جينيفر لوبيز كانت قد حصلت على هدية مميزة وفاخرة من خطيبها لاعب البيسبول أليكس رودريغيز، حيث اهدائها بمناسبة عيد ميلادها سيارة بورش 911 GTS الفارهة باللون الأحمر.