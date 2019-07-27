"هولو" تقدم موسما رابعا من "ذي هاندمايدز تايل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منصة "هولو" للبث أنها ستقدم موسما رابعا من مسلسل "ذي هاندمايدز تايل" المقتبس عن رواية لمارجريت أتوود تحمل العنوان نفسه.

ونال المسلسل 11 جائزة إيمي، ويبث حاليا الموسم الثالث منه حتى 14 أغسطس/ آب في الولايات المتحدة، ولم تنشر أي تفاصيل أخرى حول الموسم الرابع.

ويروي المسلسل تحول الولايات المتحدة في المستقبل إلى دولة دينية استبدادية تستعبد النساء بعد تراجع خصوبة البشر لسبب مجهول، وتُخضع النساء القليلات القادرات على الإنجاب، ومن بينهن البطلة أوفريد التي تؤدي دورها إليزابيث موس، للاغتصاب.

وكذلك أشارت المنصة التابعة لمجموعة "ديزني" وتضم 28 مليون مشترك، إلى إعداد مسلسل كوميدي من عشر حلقات مع الممثلة إيمي شومر، وأن الممثل الحائز جائزتي أوسكار ماهرشالا علي سينضم إلى الموسم الثاني من مسلسل "رامي" الكوميدي.