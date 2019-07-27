"جدل" يفتتح مهرجان الصيف في الإسكندرية

افتتح فريق الروك الأردني "جدل"، الجمعة، مهرجان الصيف الدولي الـ17 بمدينة الإسكندرية المصرية، والذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

وتفاعل الجمهور الذي زاد عن 3 آلاف شخص معظمهم من الشباب بالتصفيق والغناء مع الفريق الذي يحظى بشعبية كبيرة عربيا، الذي قدم، على مدى ساعتين، مجموعة من أغانيه مثل "أشرار" و"إذا إحنا رحنا" و"أنا وأنتِ" و"الماكينة" و"واحدة بتشبهك" وغيرها.





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وقال المشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، الموسيقار راجح داود، في الافتتاح: "هناك فرق من دول مختلفة منها سوريا واليابان وإستونيا وسويسرا ستشارك في الدورة الحالية للمهرجان"، وأضاف أنه على المستوى المحلي ستشارك "فرق مستقلة من الفرق المنتشرة في عموم مصر، منها مسار إجباري وفرقة وسط البلد وفرقة بشير".





وتستمر أنشطة وحفلات المهرجان حتى 31 أغسطس/آب المقبل بمكتبة الإسكندرية، ويشمل برنامج المهرجان حفلات غنائية لمجموعة من الفنانين المصريين منهم مدحت صالح وعلي الحجار وخالد سليم ونسمة محجوب وهشام عباس، إضافة إلى عروض موسيقية يقدمها عمر خيرت ونسمة عبدالعزيز وأوركسترا مكتبة الإسكندرية.

كما يشمل أمسيات شعرية وعروض مسرح وسينما وورش عمل ومحاضرة عن "نشأة الفرق الموسيقية في مصر".



