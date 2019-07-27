الفنانة التونسية لطيفة تنزل على ركبتيها لتقبيل معجبة

حظي موقف الفنانة التونسية لطيفة، بتفاعل واسع من الجمهور بعدما نزلت على ركبتيها خلال حفلها الغنائي بمهرجان "بنزرت" الدولي بتونس، من أجل السماح لمعجبة بتقبيلها.

وشاركت لطيفة صورة لها على حسابها بموقع "تويتر"، مع إحدى معجباتها الحاضرات لحفلها الغنائي بتونس، وأرفقتها بتعليق قائلةً: "إلى مثلها نهبطلها على ركبي باش تبوسني، شكرا على محبتكم جمهور بنزرت".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحفل، أظهر لحظة ركوع لطيفة على المسرح، وتقبيل إحدى معجباتها لها، لتبدأ المقارنات بين تصرفها وتصرف الفنان المصري محمود العسيلي عندما أحرج أحد معجبيه ورفض السماح له بالتقاط صورة معه خلال حفله الفني قبل أيام قليلة.

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ولقيت الفنانة لطيفة إشادة كبيرة من الجمهور سواء في حفلها أو عبر منصات مواقع التواصل في الوقت الذي كرر فيه بعضهم انتقاده وهجومه على تصرف العسيلي.

وكانت أقاويل قد تردّدت خلال الأسبوع الماضي عن إلغاء حفل الفنانة لطيفة في مهرجان "بنزرت" الدولي، بسبب اتفاق إدارة المهرجان في البداية مع وزارة الثقافة التونسية على دعم حفل الفنانة لطيفة باعتبار أن أجرها مرتفع، لكنها فوجئت بعد ذلك بتراجع الوزارة عن الاتفاق، فاضطر القائمون على المهرجان إلى إلغاء الحفل باعتبارهم لا يملكون ميزانية كافية لدفع مستحقات النجمة التونسية.

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