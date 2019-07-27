شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم "العنكبوت" لـ السقا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا أول الأسبوع المقبل فى شوارع القاهرة وتجمع المشاهد الأولى بينه وبين النجمة منى زكى، وتقوم الجهة المنتجة للفيلم إبرام التعاقدات مع باقى النجوم الأيام الحالية، استعداداً للتصوير، ولم يتم تحديد موعد لعرض العمل فى السينما حتى الآن.
وانتهى المؤلف محمد ناير من كتابة العمل الفترة الماضية، وبدأ المخرج أحمد نادر جلال فى تسكين الأدوار، ويعود السقا بالفيلم إلى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم "هروب اضطرارى" فى عيد الفطر من عام 2017.
فيلم "هروب اضطرارى" شارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، واحمد زاهر، وايمان العاصى، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق تصوير فيلم "العنكبوت" لـ السقا الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.