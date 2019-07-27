شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى أمام السقا فى فيلمه "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة منى زكى، رسميا، لفيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، لتكون البطلة الرئيسية أمامه خلال أحداث الفيلم، وتم حسم الأمر بعد المفاوضات بينها وبين الجهة المنتجة للعمل، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الأسبوع المقبل وتكون أول المشاهد التى تصورها مشاهد خارجية تجمع بينها وبين السقا، حسب معاينة الديكورات التى قام بها المخرج أحمد نادر جلال فى شوارع القاهرة.

فيلم "العنكبوت" تعتمد أحداثه على الأكشن والإثارة بفكرة مختلفة وجديدة على السينما المصرية خاصة أن بطله نجم كبير حققت أعماله نجاحاً كبيراً، كما أن هناك عاملاً آخر وهو وجود مخرج له بصمة كبيرة بحجم نادر جلال.

وكانت آخر أعمال منى زكى السينمائية فيلم "من 30 سنة"، مع أحمد السقا وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى عام 2016، للمخرج عمرو عرفة وشارك فى بطولة العمل شريف منير ونور اللبنانية تأليف أيمن بهجت قمر.