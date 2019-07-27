لأول مرة.. طليقة علي ربيع تتحدث ماذا بعد انفصالهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحدثت ندا محمود، زوجة علي ربيع السابقة، لأول مرة، عن تفاصيل انفصالها عن نجم مسرح مصر.

ومن خلال خاصية الاستوري عبر موقع إنستجرام، نشرت إجابة لأسئلة وصلت لها، فسألها أحد الأشخاص عن الذي استفادت من طلاقها، وردت: "اتعلمت حاجات كتير، وفهمت أن في حاجة اسمها اللي جوه غير اللي بره، مش دايما اللي ظاهر حقيقي، وراء كل حقيقة حقيقة".

وسألها شخص آخر: "هل مليكة بتشوف باباها"، فأجابت: "طبعا"، وسألها متابع ثالث: "ناوية تتجوزي مرة تانية"، فردت: "الله أعلم".

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يذكر أن ربيع وندى تزوجا في عام 2015، وأنجبا ابنتهما مليكة، وفي عيد ميلادها الأول الشهر الماضي، نشرت ندا صورا من عيد الميلاد، ولم يظهر ربيع فيها.

وبعدها كتبت تغريدة عن طردها من المنزل، وقالت: "أمك ثم أمك ثم أمك.. وإن قالت لك طلّق مراتك واطردها من بيتها هى وبنتك متترددش يا قلب أمك.. شكرا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

فيما صرحت والدتها بعدها قائلة: "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده، طردها من 20 يوم في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سابوهالها".