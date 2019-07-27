تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره عن فيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

علق الفنان تامر حسني على حقيقية تغيير اسم فيلمه "كل سنة وانت طيب"، المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وكتب حسني، عبر حسابه على "فيسبوك: "يا شباب والله كل أسماء فيلمي اللي نزلت فيه منها كان اقتراحات، وفيه منها اجتهادات لبعض المواقع، إنما اسم الفيلم وأفيش الفيلم لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، بس نازل خلال أيام إن شاء الله".

كانت بعض المصادر من فريق العمل قد كشفت، أمس، أن الأسماء المتداولة، ومنها الجوكر وعملة صعبة هي أسماء غير صحيحة.

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الفيلم كان اسمه في البداية "حمزة" ثم تغير إلى "نصب تذكاري"، ثم بدأ الترويج له باسم "كل سنة وانت طيب".

ويشار إلى أن فيلم تامر الجديد بطولة زينة وخالد الصاوي ومحمد سلام ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.