الأربعاء.."القومي للسينما" يفتتح نادي سينما الفيلم التسجيلي بالإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما نادي سينما الفيلم التسجيلي باتيليه سامي حلمي بالإسكندرية يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 يوليو في تمام السادسة والنصف مساء.
ومن المقرر أن يفتتح النادي عروضه بفيلم " يأتون من بعيد" للمخرجة أمل رمسيس.
تدور أحداث الفيلم حول قصة عائلة فلسطينية افترقت عن بعضها البعض بسبب الاضطرابات التى شهدها القرن العشرين بداية من الحرب الأهلية الإسبانية التى شارك فيها الأب، وهو نجاتى صدقى، للنضال ضد فرانكو والفاشية، ثم الحرب العالمية الثانية، وبعدها النكبة الفلسطينية ثم الحرب الأهلية اللبنانية، نتج عنها وضع غير عادي.
يذكر أن نادي سينما الفيلم التسجيلي يقيمه المركز القومي للسينما الأربعاء الأخير من كل شهر والدعوة عامة للجمهور.
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