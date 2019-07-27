محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طرح المنتج أحمد السبكي الإعلان الرسمي لفيلم "إنت حبيبي وبس" بطولة محمود الليثي والمطربة بوسي، والمقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.
ويظهر محمود الليثي، خلال أحداث الفيلم في دور مطرب شعبي، كما تعمل بوسي في نفس المهنة، ويرثان ثروة مالية ضخمة وقدرها 10 ملايين جنيه، ولكن لا بد أن يتزوجا للحصول على تلك الثروة، وبسبب هذا الشرط يتعرضان للعديد من المواقف الكوميدية.
فيلم "أنت حبيبي وبس"، كان من المقرر طرحه في عيد الفطر الماضي، ولكن تم تأجيله.
"إنت حبيبي وبس" بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصوفينار ومحمد محمود ومحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| الليثي وبوسي يرثان 10 ملايين جنيه في الإعلان الرسمي لـ"إنت حبيبي وبس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.