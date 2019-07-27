تراند اليوم : نجل "فاروق الفيشاوي" غير المعروف.. ماذا قال إعلامي شهير عنه؟

لفت عمر النجل الأصغر للممثل المصري الراحل، فاروق الفيشاوي، الانتباه إليه، على الرغم من عدم ميله للأضواء، ورفضه الظهور في الإعلام، بعد أن سلط الإعلام الضوء على الحياة الشخصية للممثل الراحل.

ويقول مقربون من أسرة الفيشاوي إن عمر لا يفضل الأضواء، ولم يسع لدخول الوسط الفني إطلاقًا، ولا يفضل الظهور في وسائل الإعلام رغم مرافقته لوالدته طوال الوقت.

وعلى عكس شقيقه أحمد، يميل عمر إلى الهدوء، وقد تولى لفترة إدارة اعمال شقيقه أحمد ولكنه لم يستمر طويلًا في العمل معه .

وقال الإعلامي محمود سعد، عبر برنامجه "باب الخلق" على قناة "النهار"، إن الفنان الراحل لم يقصر مع ابنه الأصغر "عمر".

وأضاف أنه يعرف الفيشاوي منذ أكثر من 35 عامًا، ويشهد بأنه لم يقصر أبدًا مع ابنه "عمر"، نظرًا للظروف المرضية الخاصة التي يمر بها، قائلاً: "فاروق لم يقصر أبدًا مع ابنه عمر بسبب ظروفه الخاصة.. أبدًا أبدًا أبدًا وأنا أشهد بذلك لأنه مش الشخصية اللي تتخلى عن مسؤولياتها".

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وتابع: "كان عبارة عن كتلة بهجة متحركة، وكان فنانًا مثقفًا بدرجة كبيرة في الوقت ذاته"، قائلاً: "فاروق إنسان شاطر وواعي، صحيح إنه تعثر في بعض الفترات لكن ومن منا لم يتعثر؟.. لو عايز تعرف مين فاروق الفيشاوي الحقيقي اسأل أصدقائه عنه وهتعرف قد إيه كان شهم وجدع.. هو آه حب الدنيا بزيادة شوية بس عادي ميجراش حاجة، لأنه في الوقت نفسه حب الناس وحب موهبته واحترمها".

وأوضح أن الفيشاوي شخص محبوب من كل الناس، وأن كل من عرفه عن قرب يعلم ذلك يقينًا.

وأشار إلى أن بعض الناس تعجبوا من حجم المحبة الكبيرة له والتي ظهرت منذ أمس عقب رحيله، بل واعتقد البعض أنها مجاملات، لكنها في الحقيقة ليست كذلك، لأن الفيشاوي شخص محبوب للغاية من الجميع.



